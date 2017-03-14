Бывший игрок Университета Вашингтон Стэйт ЛаВар Болл, который является отцом восходящих звезд Лонзо и ЛаМело Боллов, выступил с очередным резонансным заявлением.

Болл по ходу сезона-2016/17 вступил в заочную перепалку с Чарльзом Баркли и заявил о том, что младший сын ЛаМело уже играет лучше, чем Стефен Карри из «Голден Стэйт».

«В свои лучшие времена я бы уничтожил Майкла Джордана один на один.

Я бы продавливал его спиной и зарабатывал фол всякий раз, когда он пытался помешать моему хуку с левой или правой руки. Ему не остановить меня один на один. Ему бы не помешало забивать все броски, потому что он не смог бы обыграть меня и пройти. Он недостаточно быстр. Ему оставалось бы уповать лишь на броски с дистанции, а я бы забивал все из-под кольца» , – заявил 49-летний ЛаВар Болл.

В сезоне-1987/88 ЛаВар Болл набирал 2,2 очка в матчах чемпионата NCAA.