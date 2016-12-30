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    ЛеБрон Джеймс: «В нашей с Джорданом игре нет ничего общего»

    Теги Майкл Джордан Кливленд ЛеБрон Джеймс НБА

    Форвард «Кавальерс» ЛеБрон Джеймс заявил, что не интересовался тем, как Майклу Джордану удалось сохранить высочайший уровень игры и формы после возвращения в баскетбол в возрасте 32 лет.

    Джеймсу в пятницу исполнилось 32 года.

    «Нет, я не изучал этот вопрос. Джордан в гораздо больше степени, нежели я, был нацелен на набор очков. На этом этапе он стал многое делать в посте. Наши стили игры значительно отличаются. Мое тело отличается от его тела. Нельзя не отдать должное человеку, который доминировал в этом возрасте, но в нашей игре нет ничего общего, вообще», – заявил Джеймс.

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