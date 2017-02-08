Владелец «Уорриорз» Джо Лэйкоб рассказал о беседе с владеющим «Шарлотт» 6-кратным чемпионом лиги Майклом Джорданом во время недавних переговоров по новому коллективному соглашению.

Джордан заявил о том, что рекорд калифорнийцев по победам в регулярном чемпионате ничего не значит с учетом неудачи в финале.

«Во время переговоров в Нью-Йорке я неоднократно ужинал с Майклом Джорданом и другими владельцами. В один из таких вечеров нас было шестеро. Там еще был Дэн, Дэн Гилберт. Ну в общем, люди едят и пьют, общаются, хорошо проводят время, и тут Джордан, в какой-то момент он заявил: «73 победы ни хрена не значат». Он сделал это, Майкл Джордан сделал это. Я посмотрел на него, подумал, что не стану придавать этому большого значения. Сказал ему, мол, ну да, ты прав, мы не выиграли, нам надо стать лучше», – приводит слова Лэйкоба Yahoo! Sports.