«Орландо» пытается обменять тяжелого форварда Сержа Ибаку до дедлайна, утверждает The Sporting News.

Ибака пришел в «Орландо» летом прошлого года из «Оклахома-Сити» в обмен на защитника Виктора Оладипо и форварда Домантаса Сабониса. По окончании нынешнего Ибака станет свободным агентом и, скорее всего, покинет команду.

«Орландо» занимет 14-е место на Востоке: 19 побед и 31 поражение.

27-летний Ибака в среднем набирает 14,9 очка за игру, 6,8 подбора, его процент попадания с игры – 48,6. Планируется, что скоро на позиции Ибаки будет играть Аарон Гордон.