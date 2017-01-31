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    НБА. «Орландо» пытается обменять Сержа Ибаку до дедлайна

    Теги возможные переходы Орландо НБА Серж Ибака

    «Орландо» пытается обменять тяжелого форварда Сержа Ибаку до дедлайна, утверждает The Sporting News.

    Ибака пришел в «Орландо» летом прошлого года из «Оклахома-Сити» в обмен на защитника Виктора Оладипо и форварда Домантаса Сабониса. По окончании нынешнего Ибака станет свободным агентом и, скорее всего, покинет команду.

    «Орландо» занимет 14-е место на Востоке: 19 побед и 31 поражение.

    27-летний Ибака в среднем набирает 14,9 очка за игру, 6,8 подбора, его процент попадания с игры – 48,6. Планируется, что скоро на позиции Ибаки будет играть Аарон Гордон.

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