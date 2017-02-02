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    НБА. Рой Хибберт и Спенсер Хоуз перейдут в «Милуоки», Майлз Пламли – в «Шарлотт»

    Теги возможные переходы Шарлотт Стив Новак Милуоки НБА Спенсер Хоуз Рой Хибберт Майлз Пламли

    Руководители «Милуоки» и «Шарлотт» договорились об обмене, который отправит центровых Роя Хибберта и Спенсера Хоуза в «Бакс», а Майлза Пламли в «Хорнетс», сообщает ESPN.com.

    Таким образом «Бакс» избавятся от 4-летнего контракта на 50 миллионов долларов, который они подписали с Пламли летом прошлого года. Клуб намерен оставить в составе и Хибберта, и Хоуза, отчислив ветерана Стива Новака

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