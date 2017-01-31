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    ЛеБрон Джеймс: «Баркли – завистник, я не позволю ему проявлять неуважение к моим достижениям»

    Теги Кливленд ЛеБрон Джеймс НБА Чарльз Баркли

    Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс после поражение от «Далласа» ответил на критические высказывания бывшей звезды лиги, а ныне аналитика TNT Чарльза Баркли.

    «Он завистник. Почему его слова считаются авторитетными? Потому что он на телевидении?

    Я не позволю ему проявлять неуважение к моим достижениям. Это не я выбрасывал человека в окно. Я никогда не плевал в ребенка. У меня не было неоплаченного долга в Лас-Вегасе. Я никогда не говорил: «Я не образец для подражания». Я не приезжал на Уик-энд всех звезд в воскресенье, потому что весь уик-энд играл в Вегасе.

    Единственное, что я делал на протяжении всей своей карьеры, – это представлял НБА правильным образом. За 14 лет ни разу не попал в неприятности. Уважал игру.

    Посмотрите финальную серию 1993 года, когда Пэксон забил победный бросок. Баркли и Джордан шутили и смеялись друг с другом, пока кто-то пробивал штрафные. В финале. Но, нет, тогда ни у кого не было друзей.

    Моя задача выигрывать матчи и заботиться о своих партнерах и, какое же там было слово, «братве». Мне надоело держать язык за зубами. В городе новый шериф», – передает слова Джеймса ESPN.com.

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