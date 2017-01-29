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    Дрэймонд Грин: «Отрицание ЛеБроном противостояния между «Уорриорз» и «Кэвз» – это туфта»

    Теги Кливленд ЛеБрон Джеймс Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин

    Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин по-прежнему не согласен с лидером «Кавальерс» ЛеБроном Джеймсом в том, что между командами нет противостояния.

    «Это зависит от того, во что человек хочет верить. Если кто-то гонит вам туфту и вы поверите в это, значит, у вас все плохо. Я не верю в это.

    Считаю ли я, что отрицание Джеймсом противостояния между нами – это туфта? Да, я так думаю. Возможно, у него другой взгляд», – сказал Грин. 

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