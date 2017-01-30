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    НБА. ЛеБрон Джеймс первым в истории «Кливленда» набрал 20-тысячное очко

    Теги Кливленд ЛеБрон Джеймс НБА

    Форвард ЛеБрон Джеймс стал первым игроком в истории «Кливленда», набравшим в матчах за команду 20 тысяч очков, сообщает ESPN.com.

    Джеймс достиг отметки в 20 тысяч очков в игре с «Тандер» в воскресенье. Вторым бомбардиром в истории «Кэвз» является литовец Жидрунас Илгаускас (10 616 очков).

    «Кавальерс» стали 16-м клубом лиги, в истории которого имеется игрок с 20 тысячами очков в форме команды.

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