Форвард ЛеБрон Джеймс стал первым игроком в истории «Кливленда», набравшим в матчах за команду 20 тысяч очков, сообщает ESPN.com.

Джеймс достиг отметки в 20 тысяч очков в игре с «Тандер» в воскресенье. Вторым бомбардиром в истории «Кэвз» является литовец Жидрунас Илгаускас (10 616 очков).

«Кавальерс» стали 16-м клубом лиги, в истории которого имеется игрок с 20 тысячами очков в форме команды.