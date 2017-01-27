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    Чарльз Баркли: «Кливленд» дал ЛеБрону все, чего он хотел. Он хочет себе всех лучших игроков?»

    Теги Кливленд ЛеБрон Джеймс НБА Чарльз Баркли

    Бывший игрок НБА, ныне телеведущий Чарльз Баркли признался, что его не впечатлили недавние публичные заявления лидера «Кавальерс» ЛеБрона Джеймса по поводу необходимости срочных изменений в составе.

    «Это неприемлемые высказывания. Плаксивые. «Кливленд» дал ЛеБрону все, чего он хотел. У них самая крупная платежка в истории НБА. Прошлым летом он хотел в команду Джей Ар Смита, они заплатили ему. Он хотел Имэна Шамперта. Они приобрели Кайла Корвера.

    ЛеБрон является лучшим игроком в мире. Он хочет себе всех лучших игроков? Он не хочет сражаться? Он потрясающий игрок. «Кавальерс» – действующие обладатели титула», – рассказал Баркли в эфире Inside the NBA.

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