Бывший игрок НБА, ныне телеведущий Чарльз Баркли признался, что его не впечатлили недавние публичные заявления лидера «Кавальерс» ЛеБрона Джеймса по поводу необходимости срочных изменений в составе.

«Это неприемлемые высказывания. Плаксивые. «Кливленд» дал ЛеБрону все, чего он хотел. У них самая крупная платежка в истории НБА. Прошлым летом он хотел в команду Джей Ар Смита, они заплатили ему. Он хотел Имэна Шамперта. Они приобрели Кайла Корвера.

ЛеБрон является лучшим игроком в мире. Он хочет себе всех лучших игроков? Он не хочет сражаться? Он потрясающий игрок. «Кавальерс» – действующие обладатели титула», – рассказал Баркли в эфире Inside the NBA.