Евролига. УНИКС уступил в гостях «Маккаби», «Црвена Звезда» обыграла «Панатинаикос» и другие результаты
В четверг, 26 января, в рамках 20-го раунда регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС в гостях проиграл тель-авивскому «Маккаби» (52:60), сербская «Црвена Звезда» дома одержала победу над греческим «Панатинаикосом» (72:66).
Евролига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 января, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Фенербахче
- Веселы (20 + 7 подборов), Диксон (17), Датоме (14), Наннэлли (5), Калинич (0) – старт; Богданович (14), Слукас (9 + 7 передач), Дювериоглу (6), Антич (0).
- Дата проведения
- 26 января, 21.00, «Александар Николич Холл»
- Црвена Звезда
- Симонович (13), Митрович (11), Кузмич (10 + 14 подборов), Йович (7 + 8 передач), Дженкинс (6) – старт; Томпсон (6), Уолтерс (5), Лазич (5), Бьелица (5), Гудурич (4).
- Дата проведения
- 26 января, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Маккаби FOX
- Охайон (10), Смит (9), Радд (7 + 8 подборов), Айверсон (6 + 7 подборов), Уимс (3) – старт; Гаудлок (17), Мекель (6), Александер (2), Сили (0), Ландесберг (0), Пнини (0).
Положение команд: Реал Испания – 14-5, ЦСКА Россия – 14-5, Олимпиакос Греция – 13-6, Фенербахче Турция – 13-7, Црвена Звезда Сербия – 12-8, Панатинаикос Греция – 11-9, Баскония Испания – 11-8, Дарушафака Турция – 10-9, Анадолу Эфес Турция – 9-10, Барселона Испания – 8-11, Бамберг Германия – 7-12, Жальгирис Литва – 7-12, УНИКС Россия – 7-13, Маккаби FOX Израиль – 7-13, Галатасарай Турция – 6-14, ЕА7 Милан Италия – 6-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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