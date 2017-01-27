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    Евролига. УНИКС уступил в гостях «Маккаби», «Црвена Звезда» обыграла «Панатинаикос» и другие результаты

    Теги результаты УНИКС Turkish Airlines Euroleague Фенербахче Маккаби FOX Тель-Авив Панатинаикос Црвена Звезда Галатасарай

    В четверг, 26 января, в рамках 20-го раунда регулярного чемпионата Евролиги казанский УНИКС в гостях проиграл тель-авивскому «Маккаби» (52:60), сербская «Црвена Звезда» дома одержала победу над греческим «Панатинаикосом» (72:66).

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    Фенербахче Турция  –  Галатасарай Турция 85:80 (19:27, 22:27, 23:12, 21:14)
    Дата проведения
    26 января, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
    Онлайн матча
    Фенербахче
    Веселы (20 + 7 подборов), Диксон (17), Датоме (14), Наннэлли (5), Калинич (0) – старт; Богданович (14), Слукас (9 + 7 передач), Дювериоглу (6), Антич (0).
    Галатасарай
    Шилб (21 + 7 передач), Гюлер (17 + 8 передач), Мицов (14), Плайсс (9), Фитипальдо (5) – старт; Тайус (7), Диблер (6), Кексал (1), Дэй (0).

    Црвена Звезда Сербия  –  Панатинаикос Греция 72:66 (20:14, 19:19, 18:23, 15:10)
    Дата проведения
    26 января, 21.00, «Александар Николич Холл»
    Онлайн матча
    Црвена Звезда
    Симонович (13), Митрович (11), Кузмич (10 + 14 подборов), Йович (7 + 8 передач), Дженкинс (6) – старт; Томпсон (6), Уолтерс (5), Лазич (5), Бьелица (5), Гудурич (4).
    Панатинаикос
    Синглтон (5), Буруссис (3), Калатес (2), Фелдэйн (0), Харалабопулос (0) – старт; Гэбриэл (23), Джеймс (19), Риверс (12), Паппас (2), Джентиле (0), Николс (0), Фоцис (0).

    Маккаби FOX Израиль  –  УНИКС Россия 60:52 (16:9, 17:15, 12:14, 15:14)
    Дата проведения
    26 января, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
    Онлайн матча
    Маккаби FOX
    Охайон (10), Смит (9), Радд (7 + 8 подборов), Айверсон (6 + 7 подборов), Уимс (3) – старт; Гаудлок (17), Мекель (6), Александер (2), Сили (0), Ландесберг (0), Пнини (0).
    УНИКС
    Лэнгфорд (12), Кларк (6 + 7 подборов), Каймакоглу (2), Клименко (2), Столл (1) – старт; Джонсон (13), Уильямс (6), Панин (5), Банич (5 + 7 подборов), Антипов (0).

    Положение команд: Реал Испания – 14-5, ЦСКА Россия – 14-5, Олимпиакос Греция – 13-6, Фенербахче Турция – 13-7, Црвена Звезда Сербия – 12-8, Панатинаикос Греция – 11-9, Баскония Испания – 11-8, Дарушафака Турция – 10-9, Анадолу Эфес Турция – 9-10, Барселона Испания – 8-11, Бамберг Германия – 7-12, Жальгирис Литва – 7-12, УНИКС Россия – 7-13, Маккаби FOX Израиль – 7-13, Галатасарай Турция – 6-14, ЕА7 Милан Италия – 6-13.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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