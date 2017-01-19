Евролига. 26 очков Де Коло помогли ЦСКА обыграть «Бамберг», «Фенербахче» встречается с «Панатинаикосом» и другие матчи
В четверг 19 января, в рамках 18-го раунда регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА обыграл чемпиона Германии «Бамберг» (85:64). Турецкий «Фенербахче» дома встречается с греческим «Панатинаикосом».
Евролига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 января, 20.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА Москва
- Джексон (0), Фридзон (0), Д.Кулагин (0), Воронцевич (0), Хайнс (0).
- Дата проведения
- 19 января, 20.30, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 19 января, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 19 января, 22.15, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 19 января, 23.00, «Палау Блауграна»
Положение команд: ЦСКА Россия – 14-4, Реал Испания – 12-5, Олимпиакос Греция – 12-5, Баскония Испания – 11-6, Панатинаикос Греция – 10-7, Фенербахче Турция – 10-7, Црвена Звезда Сербия – 9-8, Дарушафака Турция – 9-8, Анадолу Эфес Турция – 8-9, УНИКС Россия – 7-10, Барселона Испания – 7-10, Бамберг Германия – 7-11, Жальгирис Литва – 6-11, Маккаби FOX Израиль – 6-11, Галатасарай Турция – 5-12, ЕА7 Милан Италия – 4-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.