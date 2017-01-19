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    Евролига. 26 очков Де Коло помогли ЦСКА обыграть «Бамберг», «Фенербахче» встречается с «Панатинаикосом» и другие матчи

    Теги результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Фенербахче Маккаби FOX Тель-Авив Панатинаикос Барселона Црвена Звезда Бамберг ЕА7 Милан Галатасарай

    В четверг 19 января, в рамках 18-го раунда регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА обыграл чемпиона Германии «Бамберг» (85:64). Турецкий «Фенербахче» дома встречается с греческим «Панатинаикосом».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    ЦСКА Москва Россия  –  Бамберг Германия 85:64 (21:17, 23:16, 25:15, 16:16)
    Дата проведения
    19 января, 20.00, «Мегаспорт»
    Онлайн матча
    ЦСКА Москва
    Джексон (0), Фридзон (0), Д.Кулагин (0), Воронцевич (0), Хайнс (0).
    Бамберг
    Ло (0), Козюр (0), Миллер (0), Мелли (0), Радошевич (0).

     

    Фенербахче Турция  –  Панатинаикос Греция 84:63 (27:16, 17:12, 16:17, 24:18)
    Дата проведения
    19 января, 20.30, «Улкер Спортс Арена»
    Онлайн матча
    Фенербахче
    Диксон (0), Наннэлли (0), Датоме (0), Антич (0), Веселы (0).
    Панатинаикос
    Калатес (0), Фелдэйн (0), Джентиле (0), Синглтон (0), Гэбриэл (0).

     

    Маккаби FOX Израиль  –  Црвена Звезда Сербия 25:19 (2 четверть)
    Дата проведения
    19 января, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
    Онлайн матча

     

    ЕА7 Милан Италия  –  Галатасарай Турция 18:16 (1 четверть)
    Дата проведения
    19 января, 22.15, «Медиоланум Форум»
    Онлайн матча

     

    Барселона Испания  –  Анадолу Эфес Турция
    Дата проведения
    19 января, 23.00, «Палау Блауграна»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА Россия – 14-4, Реал Испания – 12-5, Олимпиакос Греция – 12-5, Баскония Испания – 11-6, Панатинаикос Греция – 10-7, Фенербахче Турция – 10-7, Црвена Звезда Сербия – 9-8, Дарушафака Турция – 9-8, Анадолу Эфес Турция – 8-9, УНИКС Россия – 7-10, Барселона Испания – 7-10, Бамберг Германия – 7-11, Жальгирис Литва – 6-11, Маккаби FOX Израиль – 6-11, Галатасарай Турция – 5-12, ЕА7 Милан Италия – 4-13.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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