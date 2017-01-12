НБА. Регулярный чемпионат. «Лейкерс» сыграют в гостях с «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» примет «Детройт» и другие матчи
В четверг, 12 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова проведут гостевой матча с «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» примет «Детройт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 января, 03.30, «Barclays Center»
- Бруклин
- Уайтхэд (0), Харрис (0), Богданович (0), Букер (0), Лопес (0).
- Дата проведения
- 13 января, 04.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 13 января, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 13 января, 06.00, «Mexico City Arena»
- Дата проведения
- 13 января, 06.30, «Oracle Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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