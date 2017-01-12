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    НБА. Регулярный чемпионат. «Лейкерс» сыграют в гостях с «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» примет «Детройт» и другие матчи

    Теги результаты Чикаго Даллас Детройт Голден Стэйт Лейкерс Бруклин Нью-Йорк Новый Орлеан Финикс Сан-Антонио НБА

    В четверг, 12 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова проведут гостевой матча с «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» примет «Детройт».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бруклин – Новый Орлеан
    Дата проведения
    13 января, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча Превью
    Бруклин
    Уайтхэд (0), Харрис (0), Богданович (0), Букер (0), Лопес (0).
    Новый Орлеан
    Холидэй (0), Хилд (0), Хилл (0), Джонс (0), Ашик (0).

     

    Нью-Йорк – Чикаго
    Дата проведения
    13 января, 04.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Превью

     

    Сан-Антонио – Лейкерс
    Дата проведения
    13 января, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Финикс – Даллас
    Дата проведения
    13 января, 06.00, «Mexico City Arena»
    Онлайн матча Превью

     

    Голден Стэйт – Детройт
    Дата проведения
    13 января, 06.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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