Федерация хоккея с мячом России отреагировала на критику нового правила о запрете негатива со стороны СМИ

Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) обсудит с юристами вопрос о запрете критики и негатива со стороны СМИ.

В мае ФХМР приняла дополнение к регламенту, в котором запрещала журналистам критиковать чемпионат России или негативно высказываться о судействе и членах организации. Нарушившие правила журналисты будут лишены аккредитации.

Sports.ru отправил в ФХМР официальный запрос по этому поводу и задал пять вопросов:

1) С чем связаны введения таких правил в отношении представителей СМИ?

2) Кто и как будет оценивать/проверять высказывания в СМИ на негатив?

3) Чем это отличается от цензуры (системы контроля над содержанием и распространением информации)?

4) Что грозит представителю СМИ, распространившему (по мнению Федерации) негативные высказывания?

5) Как, по мнению Федерации, обновления в регламенте скажутся на популярности хоккея с мячом в России?

На днях ФХМР выступила с заявлением о ситуации.

, признавая свободу массовой информации, учитывая критику со стороны СМИ, вызванную некорректностью использованной формулировки в Регламенте, а также признавая собственные недоработки в этом вопросе, информирует о том, что будет проведена консультация с юристами, специализирующимися в этой области, и редакциями СМИ, по результатам которой Исполкому будут представлены на рассмотрение изменения и поправки в соответствующую главу Регламента.

Приносим свои искренние извинения и заверяем, что не было целью и умыслом Федерации ущемить право СМИ на распространение информации любым законным способом.

Федерация хоккея с мячом России выражает надежду на плодотворное сотрудничество со СМИ в долгосрочной перспективе, построенное на основе профессиональной честности, открытости, социальной ответственности, точности и объективности, не злоупотребления правами, взаимоуважения, беспристрастности и соблюдения правил приличия», – сообщается в заявлении.

Наш хоккей с мячом – первый в истории спорт с цензурой: запрет на критику и негатив внесли в регламент