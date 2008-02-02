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    Вратарь сборной России: «Финалу ЧМ по бенди мог бы позавидовать любой голливудский триллер»

    Теги сборная России чемпионат мира сборная Швеции Роман Черных ТАСС Хоккей с мячом

    Вратарь сборной России по хоккею с мячом Роман Черных прокомментировал победу команды над Швецией в финале чемпионата мира (6:5).

    По ходу матча россияне уступали 1:3 и 2:4, но за полторы минуты до конца второго тайма Юрий Викулин сравнял счет и вывел команду в овертайм.

    «Финальная игра получилась настолько захватывающей, что ей мог бы позавидовать любой голливудский триллер. Команды приучили друг друга, что расслабляться нельзя и цена минутной слабости может дорого стоить.

    Не слышал, что говорил тренер в перерыве и в момент тайм-аута, так как был в своих мыслях, концентрировался. Победили за счет веры друг в друга, единства мысли и поставленной цели», – сказал Черных.

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