Вратарь сборной России: «Финалу ЧМ по бенди мог бы позавидовать любой голливудский триллер»

Вратарь сборной России по хоккею с мячом Роман Черных прокомментировал победу команды над Швецией в финале чемпионата мира (6:5).

По ходу матча россияне уступали 1:3 и 2:4, но за полторы минуты до конца второго тайма Юрий Викулин сравнял счет и вывел команду в овертайм.

«Финальная игра получилась настолько захватывающей, что ей мог бы позавидовать любой голливудский триллер. Команды приучили друг друга, что расслабляться нельзя и цена минутной слабости может дорого стоить.

Не слышал, что говорил тренер в перерыве и в момент тайм-аута, так как был в своих мыслях, концентрировался. Победили за счет веры друг в друга, единства мысли и поставленной цели», – сказал Черных.