Ну так неинтересно! В каких европейских лигах нет чемпионской интриги?

Во многих европейских лигах прошло минимум 10 туров. Говорить о победителях еще рано… Стоп, или не рано? Захватывающая чемпионская гонка – одна из любимейших тем футбольного болельщика. А что делать с лигами, в которых букмекеры вообще не видят интриги?

Ставки на Спортсе’’ просмотрели линии на чемпионство в топ-20 лигах Европы и выделили те, в которых коэффициент на главного фаворита не превышает 1.15.

Лига 1: титул «ПСЖ» рухнул до 1.07

Этот список, естественно, не мог обойтись без Лиги 1, где «ПСЖ» не был чемпионом лишь дважды за последние 11 лет. После 12 туров сезона угадать лидера несложно. «Монако» держался рядом, но отклеился после девятого тура, а после десятого отпустил парижан на шесть очков.

Не то чтобы букмекеры ждали чемпионскую интригу и перед сезоном – «ПСЖ» шел уверенным фаворитом за 1.25, а на «Монако» давали 13.00. А сейчас кэф на парижан и вовсе упал до 1.07.

Бундеслига: «Бавария» восстановила порядок

После 11 туров «Бавария» уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на шесть очков. А действующий чемпион идет даже не вторым. У «Байера» всего две победы в последних семи матчах и четвертая строчка.

Леверкузенцы всех очаровали в прошлом сезоне, но нынешний начинали все же в статусе второго фаворита. Первым котировалась «Бавария» за 1.55. Теперь же расклады почти как во Франции. Конкурентов у мюнхенцев нет, а кэф на их чемпионство просел до 1.08.

Нидерланды: явный лидер и сенсационный преследователь

Перед сезоном действующий чемпион Нидерландов, ПСВ, был не таким явным фаворитом как «ПСЖ» или «Бавария» в своих лигах – оценивался в 2.20. Главными конкурентами считались «Фейеноорд» (3.00) и «Аякс» (3.50). После 13 туров у ПСВ 12 побед и 36 очков. Вторым сенсационно идет «Утрехт», отставая на пять очков. Остальные клубы отпустили лидера на семь и более баллов. Кэф на ПСВ упал до 1.13.

Шотландия: отрыв от преследователя всего три очка, но по кэфам интриги нет

В Шотландии та же ситуация: второе место выглядит более сенсационным, чем первое. По чемпиону и до сезона не было особых интриг. На «Селтик», который выиграл три последних сезона, давали 1.50. После 12 туров команда набрала 34 очка, ни разу не проиграла и пропустила всего четыре гола (у Каспера Шмейхеля аж девять сухарей).

Единственный преследователь – «Абердин». Клуб отстает всего на три очка, но букмекеры уверены, что их энтузиазма надолго не хватит. Так что на чемпионство «Селтика» дают смешные 1.03.

Чехия: «Славия» оторвалась от конкурентов

В Чехии за последние 11 лет чемпионами становились «Виктория» Пльзень и пражские «Славия» со «Спартой», поэтому эти команды были в тройке фаворитов перед сезоном. Последние два чемпионата выигрывала «Спарта», но в нынешнем все идет к тому, что «Славия» станет победителем впервые с 2021-го. В таблице клуб лидирует с отрывом в восемь очков, а в рейтинге фаворитов котируется первым всего за 1.10.

Хайкин станет четырехкратным чемпионом Норвегии. Гарантия – кэф 1.06

В Норвегии чемпионат проводится по системе «весна-осень», так что до конца сезона остался всего один тур. У лидирующего «Буде/Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин, 59 очков, а «Бранн» набрал 58 баллов. «Викинг» идет третьим с 56 очками и точно не станет чемпионом, так как в случае равенства очков команды ранжируются по разнице голов. Чтобы опередить «Буде/Глимт», «Викингу» в последнем туре нужно забивать минимум 15 мячей.

Поэтому в линии остались только «Буде/Глимт» и «Бранн». В последнем туре «Бранну» нужно обыгрывать «Викинг» и надеяться на осечку конкурента, что почти невозможно – соперником команды Хайкина будет аутсайдер «Лиллестрем». Так что на чемпионство «Буде/Глимт» дают всего 1.06, а на «Бранн» – 10.00.

Ставочная вики Спортса

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Фото: L.Urman / Starface/Keystone Press Agency/Global Look Press