В Индии шикарно знают «Ф-1»: игрок не угадал чемпа «Ф-1» с отцом-бывшим пилотом Гран-при!

А помните, как Гран-при «Формулы-1» заглядывала в Индию тринадцать лет назад и задержались на три года? Примерно в те же времена на старт выходило сразу два гонщика из этой страны − Нараин Картикеян и Карун Чандхок.. После 2013 года руководство «Ф-1» убрало из календаря гонку, так как проводить ее для местных промоутеров в Индии было нерентабельно из-за высоких налогов. Тогда же прекратилось и широкое вещание этапов. Зато с 2008-го по 2018-й в Кубке конструкторов всех удивляла эффективностью целая национальная команда с микробюджетом патриотичным титулом «Форс-Индия»

Однако интерес к гонкам сохранился, правда, на другом уровне: постоянных опасных локальных заездах, в которых каждый год кто-то гибнет, а еще на уровне ТВ. В 2024-м «Ф-1» вернулась к широкому вещанию на доступном канале, а в индийском «Кто хочет стать миллионером» − Kaun Banega Crorepati («Кто хочет выиграть 10 миллионов») − иногда попадаются вопросы, связанные с «Формулой-1». Ведет программу легенда «Болливуда» Амитабх Баччан и на днях в его руках оказался участник, который явно ничего не знал о гонках.

Парень добрался до 13-го вопроса на 2,5 млн индийских рупий -около 30 тысяч долларов. Звучит он так: «Отец какого чемпиона «Формулы-1» был сам гонщиком «Ф-1». И четыре варианта ответов − Макс Ферстаппен, Себастьян Феттель, Фернандо Алонсо и Айртон Сенна.

Молодой игрок задумался и почему-то сразу сконцентрировался всего на двух вариантах − Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо. На этом этапе у участника оставалась одна из трех подсказок − звонок другу, причем в индийской версии проекта делают это по видеосвязи. Перед началом съемок каждый игрок оставляет по три контакта, с которыми можно связаться. Уже в процессе ты должен решить, кто именно тебе сможет помочь на конкретном вопросе.

Друг участника также оказался не сильно успешным знатоком «Формулы-1» и явно плавал в вопросе. Потому его подсказка оказалась вариант С − Фернандо Алонсо. Парень прислушался, так как сам не знал, и не смог пройти дальше.

А вообще вопросы про современную «Ф-1», похоже, считаются в Индии весьма непростыми – раз они попадают в «Кто хочет стать миллионером» в виде «Какой гонщик в 2023 году третий раз подряд стал чемпионом «Ф-1». И варианты ответов − Хэмилтон, Перес, Сайнс или Ферстаппен: такой вопрос звучал в конце 2023-го.

Только тогда игроку повезло: его сын − фанат действующего чемпиона «Формулы-1»: «Мой старший сын Шаурья − фанат Макса Ферстаппена, и именно поэтому я смог ответить на вопрос». Удалось выиграть пару миллионов рупий.

Может, теперь и самая населенная страна мира изучит главную гоночную серию поближе?

Какие еще вопросы про «Ф-1» попадали в ЧГК?

Фото: Gettyimages.ru /Jared C. Tilton/Getty Images