Оливер Бермэн: «Это не гонки, это «Формула Е»

Бермэн раскритиковал новый регламент «Ф-1».

Пилот «Хааса» высказался о борьбе в условиях новых правил «Ф-1» на Гран-при Австралии, где финишировал 7-м.

«Честно говоря, это смешно. Нажатием кнопки ты создаешь невероятную разницу в темпе – а потом, на следующей прямой, столько же теряешь. Все происходит очень нелинейно: та прибавка на прямой за счет буста мощности – это четверть того, что ты потеряешь на следующей прямой.

Если не совершить обгон в начале прямой, то все закончится тем, что ты выйдешь из поворота, совершишь маневр, а потом будет собирать энергию, и еще раз собирать, и собирать – и на следующей прямой тебя обойдут.

Это не гонки, это «Формула Е», – сказал Бермэн.

«От лучших машин в истории – к худшим». Пилоты «Ф-1» возненавидели новые болиды – за что?
 

Кроме Рассела, есть ещё те, кто доволен новым регламентом?
Ответ Alex1307
Кроме Рассела, есть ещё те, кто доволен новым регламентом?
vulturecow и пивненко
Ответ Alex1307
Кроме Рассела, есть ещё те, кто доволен новым регламентом?
Тотошка
Может у этого регламента и есть шанс прижиться, ну явно нужно много что изменить. какому пилоту может понравиться что ты не можешь атаковать на пределе, потому что у тебя епть закончилась батарея
Ответ Nagatomo
Может у этого регламента и есть шанс прижиться, ну явно нужно много что изменить. какому пилоту может понравиться что ты не можешь атаковать на пределе, потому что у тебя епть закончилась батарея
Гонщикам в ФЕ нравится))
Ответ Ascari
Гонщикам в ФЕ нравится))
тем кому не нашлось места в нормальных гонках)
Это ведь и правда не гонки, когда зависит большая часть зависит не от мастерства, а от того, как пилот выполняет инструкции по обслуживанию авто. Ну ок, садите тогда пилотов за мониторы в симуляторы и транслируйте на большом экране, всяко дешевле, не надо горючее жечь и машины строить.
Сюда бы Трулли вернуть
респект! попутно формулу ээ макнул )
