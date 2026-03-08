Оливер Бермэн: «Это не гонки, это «Формула Е»

Бермэн раскритиковал новый регламент «Ф-1».

Пилот «Хааса » высказался о борьбе в условиях новых правил «Ф-1» на Гран-при Австралии , где финишировал 7-м.

«Честно говоря, это смешно. Нажатием кнопки ты создаешь невероятную разницу в темпе – а потом, на следующей прямой, столько же теряешь. Все происходит очень нелинейно: та прибавка на прямой за счет буста мощности – это четверть того, что ты потеряешь на следующей прямой.

Если не совершить обгон в начале прямой, то все закончится тем, что ты выйдешь из поворота, совершишь маневр, а потом будет собирать энергию, и еще раз собирать, и собирать – и на следующей прямой тебя обойдут.

Это не гонки, это «Формула Е», – сказал Бермэн .

