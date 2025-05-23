Формула-2. Монако. Данн выиграл квалификацию, Линдблад стартует 6-м в основной гонке
Данн стал лучшим в квалификации «Ф-2» в Монте-Карло.
Пилот «Родена» Алекс Данн завоевал поул-позицию в квалификации «Формулы-2» в Монако.
Лидер сезона возглавил группу B, опередив лучшего гонщика группы A – Виктора Мартена из «АРТ». Со второго ряда в воскресенье стартуют Леонардо Форнароли («Инвикта») и Рихард Версхор («МП Моторспорт»), пилот «Кампоса» Арвид Линдблад начнет заезд шестым.
Опубликовал: Михаил Ширяев
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