Формула-2. Монако. Данн выиграл квалификацию, Линдблад стартует 6-м в основной гонке

Данн стал лучшим в квалификации «Ф-2» в Монте-Карло.

Пилот «Родена» Алекс Данн завоевал поул-позицию в квалификации «Формулы-2» в Монако. Лидер сезона возглавил группу B, опередив лучшего гонщика группы A – Виктора Мартена из «АРТ». Со второго ряда в воскресенье стартуют Леонардо Форнароли («Инвикта») и Рихард Версхор («МП Моторспорт»), пилот «Кампоса » Арвид Линдблад начнет заезд шестым. Гран-при Монако-2025. Расписание трансляций