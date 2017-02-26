Ферстаппен вслед за Леклером заявил, что не встанет на одно колено перед Гран-при Австрии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не будет вставать на одно колено перед стартом Гран-при Австрии.
При этом гонщик подчеркнул, что поддерживает борьбу с неравенством в обществе и расизмом.
Ранее о своем намерении не становиться на одно колено сообщил пилот «Феррари» Шарль Леклер.
«Я поддерживаю идеи равенства и борьбы с расизмом. При этом я считаю, что каждый волен самостоятельно выбирать способ выразить свою позицию – и делать это тогда, когда сам посчитает нужным.
Сегодня я не встану на одно колено, но с уважением отнесусь к решению и выбору каждого гонщика», – рассказал Ферстаппен.
Теперь болид «Мерседеса» для «Формулы-1» – черный. Все ради борьбы с расизмом
Некоторые гонщики «Ф-1» не готовы вставать на одно колено перед Гран-при Австрии
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