Ферстаппен вслед за Леклером заявил, что не встанет на одно колено перед Гран-при Австрии

Пилот заявил, что не будет вставать на одно колено перед стартом Гран-при Австрии.

При этом гонщик подчеркнул, что поддерживает борьбу с неравенством в обществе и расизмом.

Ранее о своем намерении не становиться на одно колено сообщил пилот «Феррари» Шарль Леклер.

«Я поддерживаю идеи равенства и борьбы с расизмом. При этом я считаю, что каждый волен самостоятельно выбирать способ выразить свою позицию – и делать это тогда, когда сам посчитает нужным.

Сегодня я не встану на одно колено, но с уважением отнесусь к решению и выбору каждого гонщика», – рассказал Ферстаппен.

Теперь болид «Мерседеса» для «Формулы-1» – черный. Все ради борьбы с расизмом

Некоторые гонщики «Ф-1» не готовы вставать на одно колено перед Гран-при Австрии

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