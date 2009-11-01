Льюис Хэмилтон: «У Алонсо могло быть больше титулов, но не скажешь, что у него было мало шансов»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что мог бы выиграть больше титулов, если бы удачнее делал выбор по поводу того, в какой команде продолжать карьеру.

«Конечно, у Алонсо могло бы быть больше титулов, но и нельзя сказать, что у него было мало шансов. На самом деле, многое зависит от решений, которые ты принимаешь вне гоночного кокпита.

Если ты думаешь как Фернандо, что ты контролируешь ситуацию на рынке пилотов, то не стоит удивляться, если в итоге ты останешься с пустыми руками. Ведь, если помните, в тот момент на рынке также были и Себ, и я тоже. И когда Фернандо освободил место в , то они пригласили Себа. Алонсо же не получил место Себа в «Ред Булл», потому что они отдали его Максу.

Тем не менее, я все равно отношусь к Фернандо с большим уважением. Он феноменальный гонщик, и я не думаю, что за последние годы его репутация пострадала. При этом я не жалею о том, что сейчас Фернандо не сидит за рулем машины, способной побеждать.

Я не считаю себя счастливчиком из-за того, что оказался в . Перед подписанием контракта я просто сделал свою работу и подготовился, пообщался с людьми из разных команд. Я составил список плюсов и минусов этого решения, задал командам правильные вопросы.

От Росса Брауна я хотел узнать, как именно планирует действовать команда, чтобы стать лучше. Я сказал ему: «У вас работает 400 человек, у 800. Как вы планируете соревноваться с ними в скорости развития болида?» Его ответ дал мне четкую картину и убедил подписать контракт. Я знал, что на это уйдет чуть больше времени, но «Мерседес» очень знаменитая команда, знаменитый бренд – я был уверен, что рано или поздно они начнут побеждать.

Да, мне повезло с тем, что я начал свою карьеру сразу в составе топ-команды, но порой молодому гонщику на самом деле проще начинать в маленькой команде, где уровень давления и ожиданий заметно ниже. Я же был новичком и оказался в составе топ-команды, с двукратным чемпионом в качестве напарника, сразу стал знаменит, пришлось очень много путешествовать – это было очень сложно, это был один из самых тяжелых сезонов в моей карьере», – цитирует Хэмилтона grandprix247.