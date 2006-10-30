Льюис Хэмилтон: «Шумахер остается величайшим гонщиком в истории»

Пилот «Мерседеса» рассказал, что не считает себя величайшим гонщиком в истории «Формулы-1» после завоевания пятого чемпионского титула.

«Во-первых, я никогда сам не буду считать себя лучшим. Да, разумеется, внутри я знаю, на что способен, знаю свои возможности. Но в целом, как с детства говорил мне отец: «За тебя должны говорить твои результаты на трассе». Это я и пытаюсь делать – а также надеюсь, что свой вклад вносят и те дела, которыми я занимаюсь вне трассы. Тем не менее, по-прежнему довольно далеко впереди по количеству побед, так что именно он остается величайшим гонщиком в истории.

На самом деле я совсем не думал о том, чтобы попытаться догнать Михаэля по количеству побед – просто потому, что стараюсь сосредоточиться на каждой отдельной гонке. Будет ли у меня шанс выиграть больше гонок – кто знает, но я постараюсь выложиться на максимуме. Например, у Михаэля 91 победа – это очень много. Впереди еще долгий путь, но я еще проведу в «Формуле-1» пару лет и надеюсь, что смогу как минимум приблизиться к этому рекорду. Михаэль гениально реализовал свой талант и очень многого добился в «Феррари». Я всегда буду его поклонником», – сказал Хэмилтон.