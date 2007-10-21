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    Гран-при США. Квалификация. Хэмилтон завоевал поул, Райкконен – второй, Боттас – третий, Феттель будет стартовать пятым, Сироткин – 17-й

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    Гран-при США
    Трасса Америк, Остин
    20 октября 2018 года 
    Квалификация 

      Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр.
    1 Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1.34,130 1.33,480 1.32,237 19
    2* Себастьян Феттель «Феррари» 1.34,569 1.33,079 1.32,298 18
    3 Кими Райкконен «Феррари» 1.34,703 1.32,884 1.32,307 15
    4 Валттери Боттас «Мерседес» 1.34,518 1.33,702 1.32,616 17
    5 Даниэль Риккардо «Ред Булл» 1.34,755 1.34,185 1.33,494 14
    6 Эстебан Окон «Форс-Индия» 1.34,876 1.34,522 1.34,145 18
    7 Нико Хюлькенберг «Рено» 1.34,932 1.34,564 1.34,215 18
    8 Ромен Грожан «Хаас» 1.34,892 1.34,419 1.34,250 17
    9 Шарль Леклер «Заубер» 1.35,069 1.34,255 1.34,420 17
    10 Серхио Перес «Форс-Индия» 1.35,193 1.34,525 1.34,594 17
    11 Карлос Сайнс «Рено» 1.34,891 1.34,566   12
    12 Кевин Магнуссен «Хаас» 1.34,972 1.34,732   12
    13** Пьер Гасли «Торо Россо» 1.34,850 -   13
    14** Брендон Хартли «Торо Россо» 1.35,206 -   13
    15 Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1.34,766 -   4
    16 Фернандо Алонсо «Макларен» 1.35,294     6
    17 Сергей Сироткин «Уильямс» 1.35,362     6
    18 Ланс Стролл «Уильямс» 1.35,480     8
    19 Маркус Эрикссон «Заубер» 1.35,536     8
    20 Стоффель Вандорн «Макларен» 1.35,735     6
     
    * – Феттель потеряет три позиции на стартовом поле из-за штрафа, полученного в первой практике во время действия красных флагов
    ** – на болидах Гасли и Хартли заменили двигатели, пилоты получили штрафы и стартуют с последнего ряда

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