Гран-при США. Квалификация. Хэмилтон завоевал поул, Райкконен – второй, Боттас – третий, Феттель будет стартовать пятым, Сироткин – 17-й

Гран-при США

Трасса Америк, Остин

20 октября 2018 года

Квалификация

Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр. 1 Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1.34,130 1.33,480 1.32,237 19 2* Себастьян Феттель «Феррари» 1.34,569 1.33,079 1.32,298 18 3 Кими Райкконен «Феррари» 1.34,703 1.32,884 1.32,307 15 4 Валттери Боттас «Мерседес» 1.34,518 1.33,702 1.32,616 17 5 Даниэль Риккардо «Ред Булл» 1.34,755 1.34,185 1.33,494 14 6 Эстебан Окон «Форс-Индия» 1.34,876 1.34,522 1.34,145 18 7 Нико Хюлькенберг «Рено» 1.34,932 1.34,564 1.34,215 18 8 Ромен Грожан «Хаас» 1.34,892 1.34,419 1.34,250 17 9 Шарль Леклер «Заубер» 1.35,069 1.34,255 1.34,420 17 10 Серхио Перес «Форс-Индия» 1.35,193 1.34,525 1.34,594 17 11 Карлос Сайнс «Рено» 1.34,891 1.34,566 12 12 Кевин Магнуссен «Хаас» 1.34,972 1.34,732 12 13** Пьер Гасли «Торо Россо» 1.34,850 - 13 14** Брендон Хартли «Торо Россо» 1.35,206 - 13 15 Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1.34,766 - 4 16 Фернандо Алонсо «Макларен» 1.35,294 6 17 Сергей Сироткин «Уильямс» 1.35,362 6 18 Ланс Стролл «Уильямс» 1.35,480 8 19 Маркус Эрикссон «Заубер» 1.35,536 8 20 Стоффель Вандорн «Макларен» 1.35,735 6

* – Феттель потеряет три позиции на стартовом поле из-за штрафа, полученного в первой практике во время действия красных флагов

** – на болидах Гасли и Хартли заменили двигатели, пилоты получили штрафы и стартуют с последнего ряда