Гран-при США. Квалификация. Хэмилтон завоевал поул, Райкконен – второй, Боттас – третий, Феттель будет стартовать пятым, Сироткин – 17-й

Гран-при США
Трасса Америк, Остин
20 октября 2018 года
Квалификация
|Пилот
|Команда
|Q1
|Q2
|Q3
|Кр.
|1
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|1.34,130
|1.33,480
|1.32,237
|19
|2*
|Себастьян Феттель
|«Феррари»
|1.34,569
|1.33,079
|1.32,298
|18
|3
|Кими Райкконен
|«Феррари»
|1.34,703
|1.32,884
|1.32,307
|15
|4
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|1.34,518
|1.33,702
|1.32,616
|17
|5
|Даниэль Риккардо
|«Ред Булл»
|1.34,755
|1.34,185
|1.33,494
|14
|6
|Эстебан Окон
|«Форс-Индия»
|1.34,876
|1.34,522
|1.34,145
|18
|7
|Нико Хюлькенберг
|«Рено»
|1.34,932
|1.34,564
|1.34,215
|18
|8
|Ромен Грожан
|«Хаас»
|1.34,892
|1.34,419
|1.34,250
|17
|9
|Шарль Леклер
|«Заубер»
|1.35,069
|1.34,255
|1.34,420
|17
|10
|Серхио Перес
|«Форс-Индия»
|1.35,193
|1.34,525
|1.34,594
|17
|11
|Карлос Сайнс
|«Рено»
|1.34,891
|1.34,566
|12
|12
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1.34,972
|1.34,732
|12
|13**
|Пьер Гасли
|«Торо Россо»
|1.34,850
|-
|13
|14**
|Брендон Хартли
|«Торо Россо»
|1.35,206
|-
|13
|15
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.34,766
|-
|4
|16
|Фернандо Алонсо
|«Макларен»
|1.35,294
|6
|17
|Сергей Сироткин
|«Уильямс»
|1.35,362
|6
|18
|Ланс Стролл
|«Уильямс»
|1.35,480
|8
|19
|Маркус Эрикссон
|«Заубер»
|1.35,536
|8
|20
|Стоффель Вандорн
|«Макларен»
|1.35,735
|6
* – Феттель потеряет три позиции на стартовом поле из-за штрафа, полученного в первой практике во время действия красных флагов
** – на болидах Гасли и Хартли заменили двигатели, пилоты получили штрафы и стартуют с последнего ряда