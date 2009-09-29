Гран-при России. Квалификация. Боттас завоевал поул, Хэмилтон – второй, Феттель – третий, Сироткин – 18-й

Гран-при России

Сочи Автодром, Сочи

29 сентября 2018 года

Квалификация

Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр. 1 Валттери Боттас «Мерседес» 1.32,964 1.32,744 1.31,387 18 2 Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1.32,410 1.32,595 1.31,532 18 3 Себастьян Феттель «Феррари» 1.33,476 1.33,045 1.31,943 19 4 Кими Райкконен «Феррари» 1.33,341 1.33,065 1.32,237 18 5 Кевин Магнуссен «Хаас» 1.34,078 1.33,747 1.33,181 15 6 Эстебан Окон «Форс-Индия» 1.34,290 1.33,596 1.33,413 17 7 Шарль Леклер «Заубер» 1.33,924 1.33,488 1.33,419 17 8 Серхио Перес «Форс-Индия» 1.34,084 1.33,923 1.33,563 16 9 Ромен Грожан «Хаас» 1.34,022 1.33,517 1.33,704 17 10 Маркус Эрикссон «Заубер» 1.34,170 1.33,995 1.35,196 17 11* Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1.33,048 - 5 12* Даниэль Риккардо «Ред Булл» 1.33,247 - 4 13* Пьер Гасли «Торо Россо» 1.34,383 - 8 14 Карлос Сайнс «Рено» 1.34,626 - 6 15 Нико Хюлькенберг «Рено» 1.34,655 - 6 16* Брендон Хартли «Торо Россо» 1.35,037 7 17* Фернандо Алонсо «Макларен» 1.35,504 6 18 Сергей Сироткин «Уильямс» 1.35,612 6 19 Стоффель Вандорн «Макларен» 1.35,977 6 20 Ланс Стролл «Уильямс» 1.36,437 7

* – пилоты «Ред Булл» и «Торо Россо», а также Алонсо получили штрафы за замену силовых установок и начнут гонку с последних рядов стартового поля в следующем порядке: Алонсо, Гасли, Хартли, Риккардо, Ферстаппен