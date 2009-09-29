Гран-при России. Квалификация. Боттас завоевал поул, Хэмилтон – второй, Феттель – третий, Сироткин – 18-й

Гран-при России
Сочи Автодром, Сочи
29 сентября 2018 года
Квалификация
|Пилот
|Команда
|Q1
|Q2
|Q3
|Кр.
|1
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|1.32,964
|1.32,744
|1.31,387
|18
|2
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|1.32,410
|1.32,595
|1.31,532
|18
|3
|Себастьян Феттель
|«Феррари»
|1.33,476
|1.33,045
|1.31,943
|19
|4
|Кими Райкконен
|«Феррари»
|1.33,341
|1.33,065
|1.32,237
|18
|5
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1.34,078
|1.33,747
|1.33,181
|15
|6
|Эстебан Окон
|«Форс-Индия»
|1.34,290
|1.33,596
|1.33,413
|17
|7
|Шарль Леклер
|«Заубер»
|1.33,924
|1.33,488
|1.33,419
|17
|8
|Серхио Перес
|«Форс-Индия»
|1.34,084
|1.33,923
|1.33,563
|16
|9
|Ромен Грожан
|«Хаас»
|1.34,022
|1.33,517
|1.33,704
|17
|10
|Маркус Эрикссон
|«Заубер»
|1.34,170
|1.33,995
|1.35,196
|17
|11*
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.33,048
|-
|5
|12*
|Даниэль Риккардо
|«Ред Булл»
|1.33,247
|-
|4
|13*
|Пьер Гасли
|«Торо Россо»
|1.34,383
|-
|8
|14
|Карлос Сайнс
|«Рено»
|1.34,626
|-
|6
|15
|Нико Хюлькенберг
|«Рено»
|1.34,655
|-
|6
|16*
|Брендон Хартли
|«Торо Россо»
|1.35,037
|7
|17*
|Фернандо Алонсо
|«Макларен»
|1.35,504
|6
|18
|Сергей Сироткин
|«Уильямс»
|1.35,612
|6
|19
|Стоффель Вандорн
|«Макларен»
|1.35,977
|6
|20
|Ланс Стролл
|«Уильямс»
|1.36,437
|7
* – пилоты «Ред Булл» и «Торо Россо», а также Алонсо получили штрафы за замену силовых установок и начнут гонку с последних рядов стартового поля в следующем порядке: Алонсо, Гасли, Хартли, Риккардо, Ферстаппен