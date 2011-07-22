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    Гран-при Германии. Онлайн

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    Гран-при Германии
    Хоккенхаймринг, Хоккенхайм
    22 июля 2018 года
    Гонка

    В 16:10 по московскому времени стартует Гран-при Германии, 11-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» 2018 года. Следить за событиями гонки можно на специальной странице онлайна.

    Стартовый порядок

    1. Себастьян Феттель («Феррари»)
    2. Валттери Боттас («Мерседес»)
    3. Кими Райкконен («Феррари»)
    4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
    5. Кевин Магнуссен («Хаас»)
    6. Ромен Грожан («Хаас»)
    7. Нико Хюлькенберг («Рено»)
    8. Карлос Сайнс-младший («Рено»)
    9. Шарль Леклер («Заубер»)
    10. Серхио Перес («Форс-Индия»)
    11. Фернандо Алонсо («Макларен»)
    12. Сергей Сироткин («Уильямс»)
    13. Маркус Эрикссон («Заубер»)
    14. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
    15. Эстебан Окон («Форс-Индия»)
    16. Брендон Хартли («Торо Россо»)
    17. Ланс Стролл («Уильямс»)
    18. Стоффель Вандорн («Макларен»)
    19. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
    20. Пьер Гасли («Торо Россо»)

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