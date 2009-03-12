Росс Браун: «Мы точно не хотим ухода «Феррари»

Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун надеется, что руководство гоночной серии сможет найти компромисс и договориться с по вопросам нового технического регламента, который должен вступить в силу с 2021 года.

На данный момент не устраивает проект нового регламента и президент Скудерии Серджио Маркионне неоднократно заявлял о возможном уходе «Феррари» из «Формулы-1», если компромисс не будет найден.

«Я проработал в «Феррари» десять лет и эта команда по-прежнему занимает особое место в моем сердце. «Феррари» является иконой «Формулы-1» – надеюсь, мы найдем решение, которое устроит всех. Мы точно не хотим ухода «Феррари».

При этом в спорте условия должны быть справедливыми для всех участников, в том числе для «Феррари». Да, у Скудерии действительно есть право вето при принятии решений, но насколько я знаю, они ни разу им не пользовались».

Что касается гоночной составляющей, то Браун привел в пример MotoGP, где мотоциклы значительно уступают в скорости болидам «Формулы-1», что не мешает зрелищности соревнований.

«Мотоциклы MotoGP на 30 секунд медленнее болидов, но все равно кажутся невероятно быстрыми. Гораздо важнее, чтобы хорошо смотрелись и могли бороться друг с другом на трассе. Разве кто-то жалуется, когда в дождь времена на круге падают на 15 секунд?» – цитирует Брауна newsonf1.