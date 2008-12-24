Ричард Брэнсон: «Если и через 10 лет «Формула-1» будет идти прежним курсом, «Формула-Е» ее обойдет»

Миллиардер Ричард Брэнсон, владеющий командой в «Формуле-Е», рассказал о приходе в автоспорт и сотрудничестве с «Брауном» в 2009 году, а также выразил мнение, что через десять лет электрогонки станут популярнее «Формулы-1».

О появлении в «Ф-1»

Мне просто дико повезло с телефонным звонком – мне сказали, что новая команда Дженсона Баттона и Рубенса Баррикелло, «Браун», ищет спонсоров. Друг моего сына был тест-пилотом, так что я позвонил ему в Японию, и он ответил, что это лучший болид. В общем, мы вложили немного денег, посчитав, что в случае победы наши логотипы будут на каждом углу, и «Браун» в Австралии сделал дубль.

Никогда в жизни так не напивался. Думаю, фильм The Hangover («Похмелье», в русском прокате – «Мальчишник в Вегасе», – прим. Sports.ru) снят по мотивам того вечера. В общем, так меня затянуло в автоспорт.

О «Формуле-Е»

Однажды ко мне пришел Алекс [Тай] (совладелец команды «ДС-Верджин Рейсинг» – прим. Sports.ru) и сказал, что нам пора покинуть «Формулу-1», что в «Формуле-Е» будет использоваться чистая энергия, и я с ним согласился. Серия оказалась невероятно захватывающей. Она быстро растет, в каждом сезоне появляется что-то новое. Предсказываю, что если и через 10 лет «Формула-1» будет идти прежним курсом, «Формула-Е» ее обойдет. Так и должно быть, ведь автомобили должны быть экологически чистыми. Мы должны отвыкнуть от грязных машин, и «Формула-Е» способна возглавить это движение.