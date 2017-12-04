Феттель назвал топ-10 лучших пилотов современной «Формулы-1»

Пилот «Феррари» и четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель назвал десятку гонщиков, которых считает лучшими в современной «Формуле-1».

«Давайте начнем с топ-трех команд: «Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл». В их составе выступает шесть пилотов: Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Макс Ферстаппен, Даниэль Риккардо, Кими Райкконен и я. Затем я бы назвал Фернандо Алонсо, Паскаля Верляйна, Нико Хюлькенберга и Эстебана Окона», – цитирует Феттеля Speedweek.

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