Фелипе Масса: «Из своих соперников на первое место поставлю Алонсо»

Пилот «Уильямса» поделился мнением о том, какой получилась его карьера в «Формуле-1».

«Лучшие пять гонщиков, с которыми я когда-либо боролся? На первом месте – это очевидно. Михаэль Шумахер. Я бы сказал, что они гонщики одного уровня. Хэмилтон тоже на этом уровне. Дальше Феттель – отличный гонщик, но на уровень ниже. Пятый…может быть, Макс Ферстаппен, хотя ему не хватает стабильности – но он талантлив и быстр.

Что до Ланса Стролла, то к настоящему моменту ему удалось заметно прибавить по сравнению с началом сезона. Он стал лучше, но пока по нему рано делать выводы. Думаю, у него хорошее будущее в «Формуле-1», но все зависит от него. Посмотрим, чего он добьется на второй-третий год в «Ф-1».

В душе я всегда буду оставаться тифози и хочу, чтобы выиграла титул. Когда у них появляется шанс, то команда всегда оказывается под колоссальным давлением – думаю, это их главная проблема.

Шансы «Уильямса»? Чтобы стать чемпионской командой вам нужно несколько вещей. Зарплаты, деньги – столько, сколько есть у , «Феррари» и «Ред Булл». Для успеха команде требуется значительная финансовая поддержка. Для того чтобы вновь стать чемпионами, нужно что-то большее. У них хороший двигатель, но двигатель – это еще не все. Нужно прибавлять во многих областях. Думаю, сейчас реалистичная цель для «Уильямса» – это подиумы.

Правда в том, что в конечном счете мы все оказываемся на тех позициях, которых позволяют достичь возможности болида. У нас нет конкурентоспособной машины, как у «Форс-Индии». Команда занимает пятое место в Кубке конструкторов – а также мы потеряли много очков из-за механических проблем. У нас часто возникали проблемы, связанные с аэродинамикой, а также с шасси. В то время как с двигателем все в порядке – что вполне естественно, ведь это двигатель «Мерседес»!

Оценивая свою карьеру, я бы хотел поставить 10 баллов, но такая оценка возможна, если ты выигрываешь чемпионский титул. У меня была очень успешная карьера – я вообще не думал, что сумею всего этого добиться. Я мечтал просто попасть в «Формулу-1». Но я сделал не только это – я выигрывал гонки и, вероятно, являюсь гонщиком, который был ближе всех к титулу, но не завоевал его. Так что я бы поставил 7-8-9 баллов, как-то так.

Но знаете, что самое важное? Самое важное – что люди меня уважают. Я заканчиваю карьеру с высоко поднятой головой – вот что важнее всего. Что дальше? Гонки на выносливость мне не интересны. Может быть, попробую себя в «Формуле-Е» – чемпионате, который становится все сильнее. Думаю, это самая интересная гоночная серия, в которой я мог бы выступать и вновь побеждать.

Лучший момент в карьере? Моя первая победа на Гран-при Бразилии. Тогда исполнилась моя мечта», – цитирует Массу grandprix247.