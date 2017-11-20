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    Льюис Хэмилтон: «В конструкции современного болида «Формулы-1» есть недостатки, препятствующие обгонам»

    Теги Гран-при Бразилии ФИА Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес регламент

    Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что недавний Гран-при Бразилии показал, что регламент в «Формуле-1» препятствует обгонам. 

    Хэмилтон начал гонку на «Интерлагосе» с пит-лейн, но по ходу заезда сделал 10 обгонов и финишировал четвертым. Однако, по его мнению, на других треках пробиться было бы еще тяжелее. 

    «Когда я выступал в GP2, то было весело – там было легче обгонять. При старте с последних мест было куда проще прорваться через пелотон. 

    На «Интерлагосе» на самом деле обгонять не так просто, но чтобы здесь опередить другую машину, разница в скорости не должна быть такой большой, как на других автодромах. Если взглянуть на большинство трасс в чемпионате, то обычно разница в скорости между болидами для обгона составляет около 1,5 секунды на круге или около того. 

    И это говорит о том, что в конструкции болидов есть недостатки – несмотря на то, что машины в этом году сами по себе невероятны. Так что в этой области в будущем можно поработать», – цитирует Хэмилтона Autosport. 

    Льюис также отметил, что широкие шины, появившиеся в «Ф-1» в 2017 году, также поспособствовали его прорыву на Гран-при Бразилии

    «Мне нравятся эти покрышки – и я даже думал, почему мы раньше на них не перешли? 

    Но что еще можно сделать? Может, мы сделаем их еще шире и в будущем повысим их сцепление с трассой? Ведь в итоге больше механического сцепления означает, что мы сможем сильнее атаковать на трассе,и  будет больше борьбы – а это именно то, что нам нужно».

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