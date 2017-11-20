Льюис Хэмилтон: «В конструкции современного болида «Формулы-1» есть недостатки, препятствующие обгонам»

Пилот «Мерседеса» считает, что недавний Гран-при Бразилии показал, что регламент в «Формуле-1» препятствует обгонам.

Хэмилтон начал гонку на «Интерлагосе» с пит-лейн, но по ходу заезда сделал 10 обгонов и финишировал четвертым. Однако, по его мнению, на других треках пробиться было бы еще тяжелее.

«Когда я выступал в GP2, то было весело – там было легче обгонять. При старте с последних мест было куда проще прорваться через пелотон.

На «Интерлагосе» на самом деле обгонять не так просто, но чтобы здесь опередить другую машину, разница в скорости не должна быть такой большой, как на других автодромах. Если взглянуть на большинство трасс в чемпионате, то обычно разница в скорости между болидами для обгона составляет около 1,5 секунды на круге или около того.

И это говорит о том, что в конструкции болидов есть недостатки – несмотря на то, что машины в этом году сами по себе невероятны. Так что в этой области в будущем можно поработать», – цитирует Хэмилтона Autosport.

Льюис также отметил, что широкие шины, появившиеся в «Ф-1» в 2017 году, также поспособствовали его прорыву на :

«Мне нравятся эти покрышки – и я даже думал, почему мы раньше на них не перешли?

Но что еще можно сделать? Может, мы сделаем их еще шире и в будущем повысим их сцепление с трассой? Ведь в итоге больше механического сцепления означает, что мы сможем сильнее атаковать на трассе,и будет больше борьбы – а это именно то, что нам нужно».