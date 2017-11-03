Гельмут Марко: «За рулем гоночного болида Феттель становится итальянцем»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мнением о темпераменте , отметив, что четырехкратного чемпиона нельзя назвать типичным немцем.

«Феттель немец, но у него нет традиционного спокойного и сосредоточенного отношения.

За рулем гоночного болида он в большей степени становится итальянцем. В большей степени, чем этого можно ожидать от немца. Особенно если сравнивать с его поведением, когда вы просто с ним общаетесь.

Но это показывает, сколько на самом деле усилий он прикладывает ради успеха.

также был очень сосредоточенным, но он никогда не был столь же эмоционален, как Себ.

У него есть свое мнение о честности и справедливости. Я бы не сказал, что это делает его уязвимым. Но если Феттель не чувствует своей вины, то он не будет ее признавать, чтобы уладить проблему дипломатическим путем», – заявил Марко.

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