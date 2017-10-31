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    Себастьян Феттель: «Было две гонки, в которых мы не добрались до финиша, а Хэмилтон выиграл обе эти гонки»

    Теги Феррари Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель Формула-1 Мерседес Гран-при Мексики

    Пилот «Феррари» Себастьян Феттель рассказал о целях на остаток сезона после того, как судьба титула была решена на Гран-при Мексики.

    «В сезоне должно быть 20 гонок, у нас же будет 18. Хотя я не большой любитель указывать пальцем и винить во всем конкретную гонку.

    У нас было две гонки, в которых мы не добрались до финиша, а Льюис выиграл обе эти гонки. Именно это обошлось нам дороже всего. Это вполне нормально – чувствовать, что в паре гонок ты мог добиться большего. Хотя теперь это уже ничего не изменит.

    Мы постараемся закончить сезон так, как команда того заслуживает. В Мексике мы были быстры. Я уверен, что мы добьемся желаемого результата – именно такова наша цель на оставшиеся гонки», – сказал немец.

    Феттель боролся за чемпионский титул с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Англичанин уже обеспечил себе первое место по итогам сезона.

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