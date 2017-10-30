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    Падди Лоу: «Было бы здорово посмотреть на борьбу Хэмилтона с Сенной»

    Теги Айртон Сенна Михаэль Шумахер Льюис Хэмилтон Уильямс Падди Лоу Формула-1 Мерседес

    Технический директор «Уильямса» Падди Лоу, ранее работавший с Льюисом Хэмилтоном в одной команде и принимавший непосредственное участие в трех титулах британца, поделился мнением о лучших качествах четырехкратного чемпиона.

    «Дело не только в том, что Льюис всегда добывает результат. Даже когда у него был всего один титул, он был очень ярким гонщиком, возможно, самым популярным среди болельщиков.

    Видимо, это связано с тем, в каком стиле он проводит квалификации и гонки, он всегда впечатляет. Было бы здорово посмотреть на его борьбу с Айртоном Сенной, например. Михаэль Шумахер добился в этом спорте фантастических результатов, но гоночное мастерство не было одной из его сильных сторон. А Льюиса люди любят потому, что им нравится, как он гоняется», – цитирует Лоу ru.motorsport.com.

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