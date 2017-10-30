Технический директор «Уильямса» Падди Лоу, ранее работавший с в одной команде и принимавший непосредственное участие в трех титулах британца, поделился мнением о лучших качествах четырехкратного чемпиона.

«Дело не только в том, что Льюис всегда добывает результат. Даже когда у него был всего один титул, он был очень ярким гонщиком, возможно, самым популярным среди болельщиков.

Видимо, это связано с тем, в каком стиле он проводит квалификации и гонки, он всегда впечатляет. Было бы здорово посмотреть на его борьбу с , например. Михаэль Шумахер добился в этом спорте фантастических результатов, но гоночное мастерство не было одной из его сильных сторон. А Льюиса люди любят потому, что им нравится, как он гоняется», – цитирует Лоу ru.motorsport.com.