Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Чарли Уайтинг: «Ферстаппен срезал поворот, выехав за пределы трассы всеми четырьмя колесами»

    Теги ФИА Кристиан Хорнер Ред Булл Чарли Уайтинг Формула-1 Макс Ферстаппен

    По сообщениям британской и немецкой прессы, ФИА может начать расследование в отношения инцидента с участием Макса Ферстаппена после Гран-при США.

    Ферстаппен остался крайне недоволен штрафом за то, что выехал за пределы трассы всеми четырьмя колесами в момент обгона Кими Райкконена и лишен места на подиуме, обвинив Гэри Коннели – австралийского стюарда, – в предвзятости.

    Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выступил в защиту Ферстаппена, отметив, что гонщики имеют право выражать недовольство решениями ФИА.

    «Если Льюису Хэмилтону позволяется критиковать президента США, то расстроенному гонщику тем более должно быть позволено выражать свое мнение», – отметил Хорнер.

    В то же время гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг, в свою очередь, выступил уже в защиту решения, которое приняли стюарды, когда оштрафовали Ферстаппена.

    «Во всех других случаях, когда гонщики выезжали за пределы трассы, они проезжали более длинную дистанцию. Макс же, с другой стороны, просто срезал один поворот, выехав за пределы трассы всеми четырьмя колесами», – цитирует Уайтинга grandprix.com.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться