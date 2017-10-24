Чарли Уайтинг: «Ферстаппен срезал поворот, выехав за пределы трассы всеми четырьмя колесами»

По сообщениям британской и немецкой прессы, ФИА может начать расследование в отношения инцидента с участием после Гран-при США.

Ферстаппен остался крайне недоволен штрафом за то, что выехал за пределы трассы всеми четырьмя колесами в момент обгона Кими Райкконена и лишен места на подиуме, обвинив Гэри Коннели – австралийского стюарда, – в предвзятости.

Руководитель Кристиан Хорнер выступил в защиту Ферстаппена, отметив, что гонщики имеют право выражать недовольство решениями ФИА.

«Если Льюису Хэмилтону позволяется критиковать президента США, то расстроенному гонщику тем более должно быть позволено выражать свое мнение», – отметил Хорнер.

В то же время гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг, в свою очередь, выступил уже в защиту решения, которое приняли стюарды, когда оштрафовали Ферстаппена.

«Во всех других случаях, когда гонщики выезжали за пределы трассы, они проезжали более длинную дистанцию. Макс же, с другой стороны, просто срезал один поворот, выехав за пределы трассы всеми четырьмя колесами», – цитирует Уайтинга grandprix.com.