Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал о том, как отреагировал на новость о замене на Пьера Гасли.

«В первый день он был очень огорчен и агрессивен. А на следующий день успокоился.

Мы заверили Квята, что это не обязательно конец, что мы изучаем варианты. И только потом примем окончательное решение», – заявил Марко.

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