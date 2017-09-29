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    Советник «Ред Булл» о реакции Квята на замену: «Сперва он был агрессивен, но на следующий день успокоился»

    Теги Торо Россо Формула-1 Гельмут Марко Даниил Квят Пьер Гасли

    Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал о том, как Даниил Квят отреагировал на новость о замене на Пьера Гасли.

    «В первый день он был очень огорчен и агрессивен. А на следующий день успокоился.

    Мы заверили Квята, что это не обязательно конец, что мы изучаем варианты. И только потом примем окончательное решение», – заявил Марко.

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