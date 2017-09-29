Руководитель «Торо Россо»: «Решение о замене шокировало Квята»

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост прокомментировал замену на Пьера Гасли.

«Сейчас подходящее время узнать, сможет ли Пьер выступать за нас в будущем. Поскольку он знаком с машиной и командой, мы ожидаем, что он продемонстрирует хорошие результаты.

Что касается Квята, то наше решение его шокировало. С будущим мы определимся позднее. Пока ничего не решено», – заявил Тост в интервью Sky Sports F1.

После объявления о замене Даниил Квят и его пресс-служба до сих пор не делали официальных заявлений.

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