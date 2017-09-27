Спонсор «Торо Россо»: «Квята заменили всего на две гонки»

Исполнительный директор компании «Акронис» Сергей Белоусов уверен, что в нынешнем сезоне пропустит всего два Гран-при. «Акронис» является одним из спонсоров , начиная с этого сезона.

Недавно в «Торо Россо» объявили о том, что Квят уступит свое место в кокпите болида . Предполагается, что Гасли будет выступать за «Торо Россо» как минимум на этапах в Малайзии и Японии, а также получит постоянное место в команде в следующем сезоне.

«Квята заменили всего на две гонки, потому что команде нужно протестировать Гасли. При этом Сайнс все равно уходит, так что в следующем сезоне возможно все», – цитирует Белоусова F1i.