Льюис Хэмилтон: «Дождевая гонка – это возможность обеспечить ключевую разницу за счет пилотажа»

Пилот «Мерседеса» рассказал, как для него прошел Гран-при Сингапура.

«Мы впервые участвовали в дождевой гонке на этой трассе, так что испытание было действительно очень, очень непростым. На самом деле, по ходу гонки в голове постоянно сидели мысли об – о Гран-при Монако, когда он лидировал, а потом врезался в стену. Я очень старался, чтобы со мной такого не случилось. Айртон как будто говорил со мной во время гонки: «Сохраняй концентрацию и все будет нормально».

Обычно в дождь у тебя начинают возникать опасения, ты начинаешь немного нервничать, поскольку трасса становится сложнее в любом случае. К тому же, мы никогда еще не выступать в дождь на . Но я был рад дождю. Думаю, в пелотоне есть несколько человек, которым особенно нравятся дождевые гонки. На мой взгляд, дождевая гонка – это возможность обеспечить ключевую разницу за счет пилотажа. И мне удалось это сделать. Дождь уравнивает возможности и начинается настоящая гонка – а это мне и нравится», – цитирует Хэмилтона autosport.