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    Даниэль Риккардо: «Разговариваю с машиной по ходу гонки, делаю ей массаж»

    Теги Ред Булл Формула-1 Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен

    Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассказал о том, делает ли он что-то особенное, чтобы избегать поломок болида в гонках, в то время как его напарник Макс Ферстаппен в Бельгии уже шестой раз сошел с дистанции из-за проблем с машиной.

    «Да, безусловно (улыбается). Я многое делаю со своим пилотажем, чтобы сделать машине приятно. На самом деле, я много разговариваю с ней по ходу гонки, делаю ей массаж. Не назвал бы это предварительными ласками, но можно сказать и так. Макс же молод и агрессивен, он сразу приступает к делу (смеется).

    Понимаю, вы смеетесь, но мне кажется, что вы и не ждали серьезного ответа на этот вопрос. Ладно, шутки в сторону – на самом деле у меня нет ответа. Честно. Я и сам задавал себе этот вопрос. Я также спрашивал ребят в команде, механиков и инженеров из моторного подразделения – может быть, Макс делает что-то конкретное, чего мне стоит избегать. Но нет, ответ был отрицательным. Макс не перегибает палку и не делает глупостей», – цитирует Риккардо pitpass.

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