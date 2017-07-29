Пилот «Торо Россо» прокомментировал свой штраф за блокировку Ланса Стролла в квалификации к , из-за чего россиянин был оштрафован и потеряет три позиции на старте завтрашней гонки.

«Я должен принять решение стюардов. К сожалению, у нас возникло недопонимание с командой – мне не сказали, что сзади кто-то приближается. Жаль, но иногда такое случается. Меня попросили сбросить скорость из-за появления вибраций. Разница в скорости была очень большой. Когда я увидел соперника, то постарался убраться с дороги и даже заехал на траву, но для стюардов этого оказалось недостаточно. Полагаю, они хотят сделать из меня пример другим.

Считаю ли я, что ко мне относятся предвзято? Мне уже все равно. Собираюсь ли я поговорить с Чарли Уайтингом? Не вижу в этом смысла», – сказал Квят.

В официальном заявлении стюарды отметили, что Квят двигался по трассе слишком медленно и помешал машине соперника.

«Стюарды определили, что Квят ехал слишком медленно, чуть ранее развернувшись и повредив свои шины. Стюарды признают, что команда слишком поздно предупредила Квята о приближающемся болиде соперника под управлением Стролла, который был на быстром круге. Как только Квят увидел Стролла, то сместился вправо так сильно, как только мог. Тем не менее, стюарды не посчитали это смягчающими обстоятельствами. Квят ехал слишком медленно и находился на гоночной траектории в конце первого сегмента квалификации, когда другие пилоты пытались проехать свои быстрые круги, что привело к необязательной блокировке соперника», – говорится в заявлении ФИА.