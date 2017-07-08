Гран-при Австрии. Квалификация. Боттас завоевал поул, Феттель – второй, Хэмилтон – третий и будет стартовать 8-м, Квят – 14-й
Гран-при Австрии
Ред Булл Ринг, Шпильберг
8 июля 2017 года
Квалификация
|Пилот
|Команда
|Q1
|Q2
|Q3
|Кр.
|1
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|1.05,760
|1.04,316
|1.04,251
|18
|2
|Себастьян Феттель
|«Феррари»
|1.05,585
|1.04,772
|1.04,293
|17
|3
|Льюис Хэмилтон*
|«Мерседес»
|1.05,064
|1.04,800
|1.04,424
|17
|4
|Кими Райкконен
|«Феррари»
|1.05,148
|1.05,004
|1.04,779
|17
|5
|Даниэль Риккардо
|«Ред Булл»
|1.05,854
|1.05,161
|1.04,896
|22
|6
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.05,779
|1.04,948
|1.04,983
|16
|7
|Ромен Грожан
|«Хаас»
|1.05,902
|1.05,319
|1.05,480
|30
|8
|Серхио Перес
|«Форс-Индия»
|1.05,975
|1.05,435
|1.05,605
|21
|9
|Эстебан Окон
|«Форс-Индия»
|1.06,033
|1.05,550
|1.05,674
|22
|10
|Карлос Сайнс
|«Торо Россо»
|1.05,675
|1.05,544
|1.05,726
|23
|11
|Нико Хюлькенберг
|«Рено»
|1.06,174
|1.05,597
|16
|12
|Фернандо Алонсо
|«Макларен»
|1.06,158
|1.05,602
|14
|13
|Стоффель Вандорн
|«Макларен»
|1.06,316
|1.05,741
|14
|14
|Даниил Квят
|«Торо Россо»
|1.05,990
|1.05,884
|16
|15
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1.06,143
|6
|16
|Джолион Палмер
|«Рено»
|1.06,345
|10
|17
|Фелипе Масса
|«Уильямс»
|1.06,534
|8
|18
|Ланс Стролл
|«Уильямс»
|1.06,608
|11
|19
|Маркус Эрикссон
|«Заубер»
|1.06,857
|12
|20
|Паскаль Верляйн
|«Заубер»
|1.07,011
|11
* – потеряет 5 позиций из-за замены коробки передач
PROVISIONAL CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/oN3QobDsc6— Formula 1 (@F1) July 8, 2017
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