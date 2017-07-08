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    Гран-при Австрии. Квалификация. Боттас завоевал поул, Феттель – второй, Хэмилтон – третий и будет стартовать 8-м, Квят – 14-й

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    Гран-при Австрии
    Ред Булл Ринг, Шпильберг
    8 июля 2017 года 
    Квалификация 

      Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр.
    1 Валттери Боттас «Мерседес» 1.05,760 1.04,316 1.04,251 18
    2 Себастьян Феттель «Феррари» 1.05,585 1.04,772 1.04,293 17
    3 Льюис Хэмилтон* «Мерседес» 1.05,064 1.04,800 1.04,424 17
    4 Кими Райкконен «Феррари» 1.05,148 1.05,004 1.04,779 17
    5 Даниэль Риккардо «Ред Булл» 1.05,854 1.05,161 1.04,896 22
    6 Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1.05,779 1.04,948 1.04,983 16
    7 Ромен Грожан «Хаас» 1.05,902 1.05,319 1.05,480 30
    8 Серхио Перес «Форс-Индия» 1.05,975 1.05,435 1.05,605 21
    9 Эстебан Окон «Форс-Индия» 1.06,033 1.05,550 1.05,674 22
    10 Карлос Сайнс «Торо Россо» 1.05,675 1.05,544 1.05,726 23
    11 Нико Хюлькенберг «Рено» 1.06,174 1.05,597   16
    12 Фернандо Алонсо «Макларен» 1.06,158 1.05,602   14
    13 Стоффель Вандорн «Макларен» 1.06,316 1.05,741   14
    14 Даниил Квят «Торо Россо» 1.05,990 1.05,884   16
    15 Кевин Магнуссен «Хаас» 1.06,143     6
    16 Джолион Палмер «Рено» 1.06,345     10
    17 Фелипе Масса «Уильямс» 1.06,534     8
    18 Ланс Стролл «Уильямс» 1.06,608     11
    19 Маркус Эрикссон «Заубер» 1.06,857     12
    20 Паскаль Верляйн «Заубер» 1.07,011     11

    * – потеряет 5 позиций из-за замены коробки передач

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