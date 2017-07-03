Феттель не получит дополнительный штраф за инцидент с Хэмилтоном

Комиссия ФИА повторно рассмотрела инцидент с участием Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона на Гран-при Азербайджана и не стала подвергать пилота никаким дополнительным санкциям.

Феттель посчитал, что на рестарте гонки в Баку Хэмилтон устроил ему брейк-тест, из-за чего соперники столкнулись в первый раз. После этого разъяренный Феттель поравнялся с Хэмилтоном и ударил болид соперника в бок, за что в итоге получил штраф 10 секундный стоп-энд-гоу.

Представители ФИА были удовлетворены тем, что после тщательного разбора видеозаписей происшедшего Себастьян Феттель полностью признал свою вину и принес искренние извинения как ФИА, так и всем причастным к автоспорту людям.

Также в течение ближайших 12 месяцев Феттель будет помогать ФИА в ходе общественных мероприятий в чемпионатах «Формулы-2», европейской «Формулы-3» и «Формулы-4». Также Феттель будет выступать на семинарах стюардов ФИА. При этом Феттель не будет принимать участие в деятельности ФИА по повышению уровня безопасности на дорогах общего пользования.

При этом президент ФИА Жан Тодт отметил, что в случае повторения подобного инцидента в будущем он сразу будет направлен на рассмотрение в Международный трибунал ФИА.