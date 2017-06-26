Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф поделился мнением о высказывании Льюиса Хэмилтона о действиях на рестарте Гран-при Азербайджана.

При этом Вольфф вновь заявил, что, судя по данным, Хэмилтон не пытался проверить на прочность тормоза Феттеля и тем самым его провоцировать.

«Феттель опозорил себя таким поведением? Хм. Знаете, за рулем болида эмоции всегда льются через край. Мы уже видели это в прошлом. Ты опускаешь визор шлема и после этого твоя точка зрения отличается от того, что людям кажется со стороны.

Полагаю, единственное объяснение таково – причем я хочу сразу сказать, что не собираюсь защищать Себастьяна, – в общем мне кажется, Себастьян подумал, что Льюис решил проверить его тормоза на прочность и ответил. Хотя на самом деле это было не так. Мы видели это по данным телеметрии, а машина безопасности была всего в 150 метрах впереди.

Честно говоря, не могу себе представить, чтобы Феттель поступил так намеренно. Так что мне бы хотелось лично с ним поговорить и услышать, что Себастьян сам скажет об этом инциденте. Я не хочу принимать решение, не услышав его объяснения.

Что касается действий Льюиса, то лидер может контролировать темп пелотона. Машина безопасности была впереди едва ли в 150 метрах, а на предыдущем рестарте, как вы сами могли видеть, Льюис чуть не догнал автомобиль безопасности до положенной черты. Так что в том месте трассы Льюис в любом случае не стал бы ускоряться.

Согласно данным, в тот момент Хэмилтон вообще не пользовался тормозами. Он вошел в поворот и просто отпустил ногу с педали газа, после чего Себастьян врезался в него сзади. Я полагаю, что Себастьян просто был весь в гонке и не хотел проиграть на рестарте. Льюис не делал ничего запрещенного», – цитирует Вольффа motorsport.