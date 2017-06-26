Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что, возможно, теперь между Льюисом Хэмилтоном и в «Формуле-1» начнется война за чемпионский титул.

«В любом случае, никто не хотел видеть обнимашки – ну вот, теперь перчатки сброшены. В спорте должно быть соперничество, и то, что мы увидели – это ингредиент замечательного чемпионата мира.

Они – бойцы, они все время находятся в состоянии войны, поскольку сражаются за победы в гонках и чемпионате мира. На определенном этапе самые лучшие – те, кто ведут борьбу за титул – уже не могут оставаться друзьями. Возможно, сегодня их взаимоуважение подошло к концу.

Не могу себе представить, что Феттель намеренно въехал в болид Льюиса. Так что мне хотелось бы обсудить с ним эпизод лично, а не выносить свою оценку случившемуся. Если же гонщик делает такое специально, в момент гнева, то следует подумать о соразмерности наказания. Он четырехкратный чемпион мира, и мы показываем примеры того, что разрешено в «Формуле-1», а что нет», – цитирует Вольффа Sky Sports.

Тото отметил, что первый удар Феттеля нанес заметные повреждения диффузору болида Хэмилтона, однако при этом отметил, что англичанин не устраивал брейк-тест:

«Льюис не сделал ничего неверного – это видно на телеметрии. Он был абсолютно прав».