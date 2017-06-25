Стюарды не нашли нарушений в действиях Хэмилтона на рестарте Гран-при Азербайджана

Стюарды Гран-при Азербайджана выпустили официальное заявление, в котором отметили, что не нашли доказательств неправомерных действий во время рестарта, сообщает autosport.

По мнению , Хэмилтон слишком резко и сильно замедлился в повороте, когда находился позади машины безопасности и хотел отпустить пейскар.

Для Феттеля данный маневр стал полной неожиданностью и немец не успел вовремя затормозить, в результате чего врезался в соперника сзади. После чего поравнялся с Хэмилтоном и ударил в бок болид , за что получил штраф в виде десятисекундного стоп-энд-гоу.

По данным , на предыдущем рестарте Хэмилтон действовал совершенно таким же образом, притормаживая в 15-м повороте, что не приводило к столкновениям. По словам представителей «Мерседеса» – и данное объяснение устроило ФИА, – Хэмилтон сильно замедлился исключительно с целью отпустить машину безопасности, чтобы потом не обогнать ее на прямой и тем самым не нарушить регламент.