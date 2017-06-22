Организаторы Гран-при США перенесут квалификацию на 2 часа из-за концерта Тимберлейка

Организаторы Гран-при США внесли изменения в расписание предстоящего гоночного уик-энда в Остине, чтобы сделать график более удобным для болельщиков, которые захотят посетить концерт Джастина Тимберлейка, сообщает autosport.

С данной просьбой организаторы Гран-при США обратились к в том числе с целью повысить возможную посещаемость автодрома – в расчете на то, что люди, которые изначально собирались приехать только на концерт, могли бы внепланово посетить и квалификацию «Формулы-1».

Концерт Тимберлейка пройдет в субботу вечером, и третья практика пройдет согласно предварительному расписанию – в 11 утра по местному времени. Однако время проведения квалификации было изменено – начало сессии перенесли на 16:0 по местному времени.

Обычно перерыв между третьей практикой и квалификацией составляет два часа, однако из-за переноса он составит сразу четыре часа.

Отмечается, что команды остались крайне недовольны подобным изменением в расписании в связи с тем, что это приведет к удлинению рабочего дня и нарушению привычных, давно отработанных графиков. Также в командах опасаются, что нынешняя ситуация создаст прецедент и в будущем приведет к новым внезапным изменениям в расписании уик-эндов.