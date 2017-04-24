Стратегическая рабочая группа «Формулы-1» может помочь «Хонде» догнать конкурентов

Стратегическая рабочая группа «Формулы-1» рассмотрит варианты оказания помощи «Макларену» и «Хонде», чтобы помочь команде приблизиться к конкурентам.

В начале сезона-2017 «Макларен» столкнулся со множеством трудностей, поскольку у двигателя «Хонды» есть проблемы как с мощностью, так и с надежностью техники.

Год назад, согласовывая условия продолжения работы с гибридными двигателями до 2020 года, производители условились добиться примерного равенства возможностей своих моторов. В ФИА же отметили, что проанализируют ситуацию по итогам трех первых гонок сезона-2017 и попросят Стратегическую рабочую группу вмешаться, если по результатам симуляции время прохождения круга трассы в Барселоне между двигателями будет превышать 0,3 секунды.

В связи с этим, на предстоящем заседании Стратегическая рабочая группа, скорее всего, обсудит возможность оказания помощи «Хонде».

По мнению гоночного директора «Макларена» Эрика Булье, повышение конкурентоспособности двигателя «Хонды» должно пойти на пользу «Формуле-1» в целом, хоть француз и скептически отнесся к возможному результату данной помощи.

«В данный момент я не уверен, что все хотят того, чтобы мы смогли добиться максимума от двигателя «Хонды». При этом я считаю, что выравнивание возможностей двигателей разных производителей пойдет на пользу «Формуле-1».

Я не говорю, что производители должны помогать конкурентам создать лучший двигатель, но нужно добиться того, чтобы разница не превышала 0,3 на круге. Думаю, так было бы справедливее, это бы пошло на пользу «Формуле-1». «Формула-1» стала бы привлекательнее для новых команд и производителей. Болельщики тоже были бы довольны, поскольку стали бы чаще видеть плотную борьбу в гонках. Так что это решение позволило бы выполнить все поставленные задачи – за исключением того, что это сделает «Макларен» конкурентоспособным, а в нашем мире конкуренция очень высока и многие люди не хотят, чтобы «Макларен» добился успеха», – цитирует Булье Autosport.