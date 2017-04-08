Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо заявил, что 13-е место в квалификации к Гран-при Китая стало для него «подарком небес».

«Как и в Австралии, я проехал один из лучших кругов в жизни. Я хорошо ощущаю болид, и чувствую, что могу пилотировать его на пределе.

Прогнозы были пессимистичными, учитывая, что вчера мы не смогли выступить в тренировках. Но сегодня утром мы опробовали несколько новинок – все сработало как надо, но при этом мы все равно оказались на 17-й и 19-й позициях и уже решили, что придется бороться с «Заубером» за право не оказаться последними.

Однако в итоге я стал 13-м – это подарок небес», – цитирует Алонсо Motorsport.

Во втором сегменте сессии двигатель «Хонда» на его болиде не заводился.

«Вряд ли команда знает, почему так произошло. Но надеюсь, что завтра узнаем», – сказал Фернандо.

Завтра в Шанхае возможны осадки, и испанец считает, что только в случае дождя у него будет шанс продемонстрировать хороший результат – потому что на прямых его болид проигрывает в максимальной скорости другим машинам от 5 до 10 км/час:

«Если трасса останется сухой, то на прямой мы откатимся назад: с 13-го места на 15-е или 16-е. Но на влажном треке пусть мы и будем по скорости на прямых 15-ми или 16-ми, но можно будет попытаться отыграться в поворотах. Да, это рискованно, но нам нечего терять».

Также Алонсо прокомментировал эпизод из квалификации, когда он заявил, что атакует как зверь. На вопрос журналистов о том, какой именно он зверь, пилот, смеясь, ответил:

«Большой! Слон или что-то в этом духе!»