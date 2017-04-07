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    ФИА отказалась переносить гонку в Китае на субботу

    Теги Гран-при Китая ФИА Формула-1 регламент

    Гран-при Китая, как и планировалось, пройдет в воскресенье, несмотря на опасность того, что послезавтра погодные условия будут такими же, как и в пятницу, сообщает crash.net.

    ФИА, вместе с руководителями команд и пилотами обсуждали возможность переноса гонки с воскресенья на субботу, в связи с опасениями, что погодные условия вновь могут помешать сотрудникам задействовать медицинский вертолет – а в таких условиях, по правилам ФИА, нельзя проводить любую сессию.

    Тем не менее, в ФИА уверены, что в день воскресной гонки туман будет далеко не таким густым как был сегодня, и обычное расписание уик-энда осталось в силе.

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