ФИА отказалась переносить гонку в Китае на субботу

Гран-при Китая, как и планировалось, пройдет в воскресенье, несмотря на опасность того, что послезавтра погодные условия будут такими же, как и в пятницу, сообщает crash.net.

ФИА, вместе с руководителями команд и пилотами обсуждали возможность переноса гонки с воскресенья на субботу, в связи с опасениями, что погодные условия вновь могут помешать сотрудникам задействовать медицинский вертолет – а в таких условиях, по правилам ФИА, нельзя проводить любую сессию.

Тем не менее, в ФИА уверены, что в день воскресной гонки туман будет далеко не таким густым как был сегодня, и обычное расписание уик-энда осталось в силе.