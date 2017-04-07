Команды и ФИА обсудят возможность переноса второй практики перед Гран-при Китая на субботу

Представители команд сегодня проведут встречу с ФИА, чтобы обсудить возможность переноса второй сессии свободных заездов на субботу, сообщает autosport.

Из-за погодных условий сотрудники автодрома не могли использовать медицинский вертолет, что привело к отмене второй практики.

По правилам ФИА, сессия не может быть проведена, если медицинский вертолет или машина скорой помощи не может добраться от трассы до ближайшей больницы за 20 минут. Выбранная для Гран-при Китая больница находится в 38 км от автодрома, и добраться до нее на машине за установленное время не представляется возможным. Другая больница расположена всего в 5 км от автодрома, но даже до нее в нынешних условиях нельзя было бы добраться за установленное время из-за сильнейших пробок, связанных с погодой.

Вопрос переноса второй практики на субботу будет обсужден сегодня вечером на брифинге пилотов, который также посетят руководители команд.