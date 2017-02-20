Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон решил прояснить ситуацию по поводу своих недавних комментариев, которые дал в ходе интервью UBS. Британец заявил, что выступает против того, чтобы делиться данными с напарником.

«Хотел бы прояснить ситуацию. Я ни в коей мере не критиковал команду. Мое мнение по вопросу обмена данными основаны исключительно на мнении о том, что происходит в «Формуле-1» в целом.

Мое мнение было таковым еще с тех пор, когда я только начал выступать в «Формуле-1», и спустя десять лет ничего не изменилось. У меня нет никаких проблем ни с командой, ни с напарником», – цитирует Хэмилтона Sky Sports.