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    Льюис Хэмилтон: «У меня нет никаких проблем ни с командой, ни с напарником»

    Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес

    Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон решил прояснить ситуацию по поводу своих недавних комментариев, которые дал в ходе интервью UBS. Британец заявил, что выступает против того, чтобы делиться данными с напарником.

    «Хотел бы прояснить ситуацию. Я ни в коей мере не критиковал команду. Мое мнение по вопросу обмена данными основаны исключительно на мнении о том, что происходит в «Формуле-1» в целом.

    Мое мнение было таковым еще с тех пор, когда я только начал выступать в «Формуле-1», и спустя десять лет ничего не изменилось. У меня нет никаких проблем ни с командой, ни с напарником», – цитирует Хэмилтона Sky Sports.

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